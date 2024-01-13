Зорина Матрёна Васильева
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти21.02.1883
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Зорин Сергей Христофорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Зорина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Зорин Сергей Христофорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Зорина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Зорин Сергей Христофорович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Зорин Сергей Христофорович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Зорин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Зорин Сергей Христофорович
Смерть
21.02.1883