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Зорина Матрёна Васильева

Место рождения

Ильинское, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

21.02.1883

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Василий

Мать: не указана

Ильинское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Зорин Ларион Сергеевич

Отец ребёнка: Зорин Сергей Христофорович

Ильинское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Зорина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Зорин Сергей Христофорович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Зорина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Зорин Сергей Христофорович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Зорин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Зорин Сергей Христофорович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Зорин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Зорин Сергей Христофорович

Ильинское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
21.02.1883
Ильинское, Костромской муниципальный район, Костромская область

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