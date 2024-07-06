Белков Василий Яковлевич 29.01.1911 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Белков Василий Яковлевич

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Место рождения

Трошеницы, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

29.01.1911 ст.

Дата смерти

02.01.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1911 ст.

Отец: Белков Яков Егорович

Мать: Белкова (Игнатьева) Анна Семёновна

Трошеницы, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
ЦГИА СПб 19/127/2498 Церковь Преображения Господня Деревни Трошеницы крестьянин ЯКОВ ЕГОРОВ БЕЛКОВ и его законная жена АННА СЕМЁНОВА. Оба православные. Воспреемники: той же деревни крестьянин ВАСИЛИ... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1932

Сын: Белков Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Минина (Ухова) Мария (Марфа) Николаевна

Тененичи, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
02.01.1990

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