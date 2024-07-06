Белков Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения29.01.1911 ст.
Дата смерти02.01.1990
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1911 ст.
ЦГИА СПб 19/127/2498 Церковь Преображения Господня Деревни Трошеницы крестьянин ЯКОВ ЕГОРОВ БЕЛКОВ и его законная жена АННА СЕМЁНОВА. Оба православные. Воспреемники: той же деревни крестьянин ВАСИЛИ... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1932
Мать ребёнка: Минина (Ухова) Мария (Марфа) Николаевна
Тененичи, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
02.01.1990