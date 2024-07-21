Плюшка (Сушко) Агафия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти26.02.1856 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.05.1837 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Плюшка Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1840 ст.
Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1843 ст.
Дочь: Плюшка Евфимия Петровна
Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1846 ст.
Дочь: Плюшка Мария Петровна
Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1849 ст.
Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1852 ст.
Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1855 ст.
Сын: Плюшка Илья Петрович
Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович
Смерть
26.02.1856 ст.
от кашля
Похороны
28.02.1856 ст.
Успенская церковь