Плюшка (Сушко) Агафия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюшка (Сушко) Агафия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

26.02.1856 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.05.1837 ст.

Муж: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Плюшка Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1840 ст.

Сын: Плюшка Ефимий Петрович

Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
15.09.1843 ст.

Дочь: Плюшка Евфимия Петровна

Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
26.06.1846 ст.

Дочь: Плюшка Мария Петровна

Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
01.09.1849 ст.

Сын: Плюшка Симеон Петрович

Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
27.05.1852 ст.

Сын: Плюшка Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
20.07.1855 ст.

Сын: Плюшка Илья Петрович

Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович

Погребище, Вінницька область
Смерть
26.02.1856 ст.
Погребище, Вінницька область
от кашля
Похороны
28.02.1856 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь

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