Клюшева Евдокия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшева Евдокия Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Клюшев Яков (Аким) Моисеев

Отец ребёнка: Клюшев Матвей (он же Моисей) Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дария Моисеева

Отец ребёнка: Клюшев Матвей (он же Моисей) Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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