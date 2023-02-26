Клюшева Евдокия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Клюшев Яков (Аким) Моисеев
Отец ребёнка: Клюшев Матвей (он же Моисей) Иванов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дария Моисеева
Отец ребёнка: Клюшев Матвей (он же Моисей) Иванов
Смерть
Неизвестно