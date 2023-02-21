Вшивцев Лукоян Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Лукоян Фёдорович

Вшивцев Лукоян Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Вшивцев Фёдор Никитин

Мать: не указана

Смерть
После 1811
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close