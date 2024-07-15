(Полунина) Надежда Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1899
Дата смерти01.04.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1899
Отец: Полунин Илья Киприянович
Мать: не указана
(Пожиткова) Устинья Васильевна
Смерть
01.04.1900 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/151