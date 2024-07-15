(Полунина) Надежда Ильинична 03.09.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Полунина) Надежда Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1899

Дата смерти

01.04.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1899

Отец: Полунин Илья Киприянович

Мать: не указана

(Пожиткова) Устинья Васильевна
Смерть
01.04.1900 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/151

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