Карпунина (Кравченко) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпунина (Кравченко) Татьяна Ивановна

Карпунина (Кравченко) Татьяна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Кравченко Иван

Мать: Кравченко Прасковья Ефимовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close