Беспалов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Беспалова (Логинова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Беспалова (Логинова) Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалова (Логинова) Галина Николаевна

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