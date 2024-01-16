Пискозуб (Врублевская) Марианна
Место рожденияДом№116
Дата рождения23.12.1820
Дата смерти21.09.1889
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1820
Отец: Врублевский Григорий
Мать: Врублевская Катаржина
Дом№116
Бракосочетание
02.12.1839
Муж: Пискозуб Мацей
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Копестинская Франциска
Отец ребёнка: Пискозуб Мацей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискозуб Каролина
Отец ребёнка: Пискозуб Мацей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискозуб Игнатий
Отец ребёнка: Пискозуб Мацей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискозуб Пётр
Отец ребёнка: Пискозуб Мацей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискозуб Катаржина
Отец ребёнка: Пискозуб Мацей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копестинская Розалия
Отец ребёнка: Пискозуб Мацей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискозуб Карл
Отец ребёнка: Пискозуб Мацей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискозуб Иосиф
Отец ребёнка: Пискозуб Мацей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козловская Петронела
Отец ребёнка: Пискозуб Мацей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискозуб Антоний
Отец ребёнка: Пискозуб Мацей
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.09.1889
Сниат... Дом№129