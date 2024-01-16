Пискозуб (Врублевская) Марианна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискозуб (Врублевская) Марианна

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Место рождения

Дом№116

Дата рождения

23.12.1820

Дата смерти

21.09.1889

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1820

Отец: Врублевский Григорий

Мать: Врублевская Катаржина

Дом№116
Бракосочетание
02.12.1839

Муж: Пискозуб Мацей

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Копестинская Франциска

Отец ребёнка: Пискозуб Мацей

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискозуб Каролина

Отец ребёнка: Пискозуб Мацей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискозуб Игнатий

Отец ребёнка: Пискозуб Мацей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискозуб Пётр

Отец ребёнка: Пискозуб Мацей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискозуб Катаржина

Отец ребёнка: Пискозуб Мацей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копестинская Розалия

Отец ребёнка: Пискозуб Мацей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискозуб Карл

Отец ребёнка: Пискозуб Мацей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискозуб Иосиф

Отец ребёнка: Пискозуб Мацей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козловская Петронела

Отец ребёнка: Пискозуб Мацей

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискозуб Антоний

Отец ребёнка: Пискозуб Мацей

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.09.1889
Сниат... Дом№129
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