Потапов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Кельганкин Потапов Михаил Денисович

Мать: (Наумова Кельганкина) Агафья Архиповна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Потапова) Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Потапова) Александра Антоновна

Смерть
2003

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