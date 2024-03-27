Калимуллин Хаммад
Место рожденияд.Иткучуково, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
д.Иткучуково, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Арсланбаева Камария Хаммадовна
Мать ребёнка: Калимуллина ?
д.Иткучуково, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
д.Иткучуково, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
д.Иткучуково, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния