Калимуллин Хаммад — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калимуллин Хаммад

Место рождения

д.Иткучуково, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Иткучуково, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Арсланбаева Камария Хаммадовна

Мать ребёнка: Калимуллина ?

д.Иткучуково, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
д.Иткучуково, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
д.Иткучуково, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
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