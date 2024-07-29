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Доржеев Георгий Георгиевич

Место рождения

Кутулик, Аларский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

27.10.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Кутулик, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамнаева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
20.03.2000

Дочь: Доржеева Анастасия Георгиева

Мать ребёнка: Хамнаева Анна Николаевна

Кутулик, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.06.2012

Сын: Доржеев Даниил Георгиевич

Мать ребёнка: Хамнаева Анна Николаевна

Кутулик, Аларский муниципальный район, Иркутская область

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