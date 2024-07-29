Доржеев Георгий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения27.10.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамнаева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
20.03.2000
Дочь: Доржеева Анастасия Георгиева
Мать ребёнка: Хамнаева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
17.06.2012
Сын: Доржеев Даниил Георгиевич
Мать ребёнка: Хамнаева Анна Николаевна