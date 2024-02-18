Городнов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городнов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Городнов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Городнов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: Городнова Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Городнова Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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