Городнов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Городнов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881 ст.
Сын: Городнов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Городнова Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Городнова Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно