Фярюзя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аймалетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аймалетдинова) Нафися
Отец ребёнка: Аймалетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аймалетдинова) Сария
Отец ребёнка: Аймалетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аймалетдинова) Фасяхат
Отец ребёнка: Аймалетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аймалетдинова) Сарбия
Отец ребёнка: Аймалетдин
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Аллямова (Аймалетдинова) Абида
Отец ребёнка: Аймалетдин
Смерть
Неизвестно