Фярюзя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фярюзя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аймалетдинов Биктимир

Отец ребёнка: Аймалетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аймалетдинова) Нафися

Отец ребёнка: Аймалетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аймалетдинова) Сария

Отец ребёнка: Аймалетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аймалетдинова) Фасяхат

Отец ребёнка: Аймалетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аймалетдинова) Сарбия

Отец ребёнка: Аймалетдин

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Аллямова (Аймалетдинова) Абида

Отец ребёнка: Аймалетдин

Смерть
Неизвестно

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