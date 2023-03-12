Берло Лев Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.12.1863
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Берло Антон Пантелеймонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Львовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Образование
Неизвестно
МРМ: учился в Киевской 2-ой гимназии.
Смерть
06.12.1863