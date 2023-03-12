Берло Лев Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берло Лев Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.12.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Берло Антон Пантелеймонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Львовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берло Александр Львович

Мать ребёнка: не указана

Образование
Неизвестно
МРМ: учился в Киевской 2-ой гимназии.
Смерть
06.12.1863
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