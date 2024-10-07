Мавра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доильницын Василий Иванович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Доильницын Ермолай Васильевич

Отец ребёнка: Доильницын Василий Иванович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Доильницына) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Доильницын Василий Иванович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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