Мавра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Сын: Доильницын Ермолай Васильевич
Отец ребёнка: Доильницын Василий Иванович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Доильницына) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Доильницын Василий Иванович
Смерть
Неизвестно