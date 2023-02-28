Зайцев Афанасий Дементьев
Место рождения
Дата рождения05.07.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
08.07.1853
Бракосочетание
05.11.1872
Жена: Зайцева Устинья Сергеева
Рождение ребёнка
07.10.1873
Дочь: Пелагея Афанасьева
Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева
Рождение ребёнка
12.04.1875
Дочь: Ирина Афанасьева
Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева
Рождение ребёнка
18.06.1877
Дочь: Февронья Афанасьева
Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева
Рождение ребёнка
06.07.1880
Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева
Рождение ребёнка
08.05.1881
Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева
Рождение ребёнка
11.04.1883
Дочь: Ирина Афанасьева
Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева
Рождение ребёнка
02.08.1885
Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева
Рождение ребёнка
02.01.1888
Сын: Зайцев Силиверст Афанасьев
Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева
Рождение ребёнка
1891
Рождение ребёнка
1894
Рождение ребёнка
1895
Рождение ребёнка
18.12.1899
Дочь: Анастасия Афанасьева
Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно