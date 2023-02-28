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Зайцев Афанасий Дементьев

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.07.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
08.07.1853
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1872

Жена: Зайцева Устинья Сергеева

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1873

Дочь: Пелагея Афанасьева

Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.04.1875

Дочь: Ирина Афанасьева

Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1877

Дочь: Февронья Афанасьева

Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1880

Сын: Зайцев Андрей Афанасьев

Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1881

Сын: Зайцев Николай Афанасьев

Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.04.1883

Дочь: Ирина Афанасьева

Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1885

Сын: Зайцев Василий Афанасьев

Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1888

Сын: Зайцев Силиверст Афанасьев

Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Зайцев Афанасьев

Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Зайцев Афанасьев

Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Зайцев Афанасьев

Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1899

Дочь: Анастасия Афанасьева

Мать ребёнка: Зайцева Устинья Сергеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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