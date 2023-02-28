Юшков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1810
Жена: Юшкова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Юшкова Марфа Васильевна
Работа или профессия
С 1816
Пономарь Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Юшкова Олимпиада Ивановна
Мать ребёнка: Юшкова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Юшкова Марфа Васильевна
Смерть
1831