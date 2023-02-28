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Юшков Иван Иванович

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Место рождения

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1787

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1810

Жена: Юшкова Марфа Васильевна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Юшков Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Юшков Платон Иванович

Мать ребёнка: Юшкова Марфа Васильевна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
С 1816
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Пономарь Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Юшкова Олимпиада Ивановна

Мать ребёнка: Юшкова Марфа Васильевна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Юшков Александр Иванович

Мать ребёнка: Юшкова Марфа Васильевна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
1831
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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