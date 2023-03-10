Кожевников (Кожевникова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников (Кожевникова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Кожевников Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1923

Дочь: Сбоева Людмила

Отец ребёнка: Кожевников Александр

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кожевников Вениамин

Отец ребёнка: Кожевников Александр

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожевников Александр

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Вангонина Вера

Отец ребёнка: Кожевников Александр

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Попова Нина

Отец ребёнка: Кожевников Александр

Смерть
Неизвестно
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