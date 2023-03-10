Кожевников (Кожевникова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Кожевников Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1923
Дочь: Сбоева Людмила
Отец ребёнка: Кожевников Александр
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кожевников Вениамин
Отец ребёнка: Кожевников Александр
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кожевников Александр
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Вангонина Вера
Отец ребёнка: Кожевников Александр
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Попова Нина
Отец ребёнка: Кожевников Александр
Смерть
Неизвестно