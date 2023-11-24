Богдашкин Виктор Иванович 19.09.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богдашкин Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1936

Дата смерти

24.11.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1936

Отец: Богдашкин Иван Никитич

Мать: Богдашкина (Булавкина) Ксения (Аксиния) Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спирина Светлана Георгиевна

Рождение ребёнка
19.01.1966

Сын: Богдашкин Герман Викторович

Мать ребёнка: Спирина Светлана Георгиевна

Смерть
24.11.2023

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