Богдашкин Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1936
Дата смерти24.11.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спирина Светлана Георгиевна
Рождение ребёнка
19.01.1966
Сын: Богдашкин Герман Викторович
Мать ребёнка: Спирина Светлана Георгиевна
Смерть
24.11.2023