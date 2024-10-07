Матвеева Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1871 ст.
Рождение ребёнка
06.05.1872 ст.
Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Шмелева-Леонтьева (Никитина) Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев-Шмелев (Филиппов) Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
11.04.1875 ст.
Сын: Филиппов-Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев-Шмелев (Никитин) Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев-Шмелев (Филиппов) Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
29.04.1878 ст.
Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Шмелева-Леонтьева (Никитина) Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев-Шмелев (Филиппов) Тимофей Никитич
Смерть
Неизвестно