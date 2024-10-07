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Матвеева Татьяна Ивановна

Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.05.1871 ст.

Муж: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев-Шмелев (Филиппов) Тимофей Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.05.1872 ст.

Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Шмелева-Леонтьева (Никитина) Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев-Шмелев (Филиппов) Тимофей Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1875 ст.

Сын: Филиппов-Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев-Шмелев (Никитин) Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев-Шмелев (Филиппов) Тимофей Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.04.1878 ст.

Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Шмелева-Леонтьева (Никитина) Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев-Шмелев (Филиппов) Тимофей Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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