Швецова (Рогалева) Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
27.01.1903
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Швецова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Швецов Василий Савельевич
Смерть
Неизвестно