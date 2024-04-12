Швецова (Рогалева) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвецова (Рогалева) Евгения Ивановна

Швецова (Рогалева) Евгения Ивановна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
27.01.1903

Муж: Швецов Василий Савельевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Швецова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Швецов Василий Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close