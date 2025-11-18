Василий Филиппов 27.12.1852 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Филиппов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 27.12.1852 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Филипп Андреянов07.10.1825 ст. г.р.
Мать
Фёкла Антонова11.09.1825 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1852 ст.

Отец: Филипп Андреянов

Мать: Фёкла Антонова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Выселки. пом. Соболев. крест. безфамильные

Крещение
01.01.1853 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприенмики дер. Балангурки г-на Черкесова крест. Семен Терентьев и г-на Кистерова кр. ж. Ульяна Васильева

Смерть
Неизвестно

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