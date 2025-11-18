Василий Филиппов
мужской, родился 27.12.1852 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецФилипп Андреянов07.10.1825 ст. г.р.
МатьФёкла Антонова11.09.1825 ст. г.р.
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Рождение
27.12.1852 ст.
Отец: Филипп Андреянов
Мать: Фёкла Антонова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
01.01.1853 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
дер. Выселки. пом. Соболев. крест. безфамильные