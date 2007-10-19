Карпов Владимир Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Владимир Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.2007

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.2007

Отец: Карпов Денис Сергеевич

Мать: Карпова _

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