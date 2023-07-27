Ников Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Ников Петр
Рождение ребёнка
29.08.1949
Мать ребёнка: Никова Мария Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никова Мария Прохоровна
Военная служба
Неизвестно
трудовая армия
Смерть
1951
Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область