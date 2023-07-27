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Ников Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Ников Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1949

Сын: Ников Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Никова Мария Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никова Мария Прохоровна

Военная служба
Неизвестно
трудовая армия
Смерть
1951
Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
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