Бунакова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунакова Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бунаков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Бунаков Сергей Дмитриевич

Тульская обл., Бабынинский р-н ,с.Матюково
Рождение ребёнка
1922

Сын: Бунаков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Бунаков Сергей Дмитриевич

Тульская обл., Бабынинский р-н, Матюковский с/с, д. Матюково
Смерть
Неизвестно
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