Бунакова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бунаков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Бунаков Сергей Дмитриевич
Тульская обл., Бабынинский р-н ,с.Матюково
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Бунаков Сергей Дмитриевич
Тульская обл., Бабынинский р-н, Матюковский с/с, д. Матюково
Смерть
Неизвестно