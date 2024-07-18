(Сташкевич) Парасковья Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1846
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Фомин
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Фомин
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Фомин
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Фомин
Рождение ребёнка
03.07.1860
Дочь: (Сташкевич) Марфа Иванова
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Фомин
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Фомин