(Сташкевич) Парасковья Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сташкевич) Парасковья Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1846

Сын: Сташкевич Петр Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Фомин

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Фомин

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Фомин

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Фомин

Рождение ребёнка
03.07.1860

Дочь: (Сташкевич) Марфа Иванова

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Фомин

Рождение ребёнка
1864

Сын: Сташкевич Роман Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Фомин

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