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Исай Козьмин

Место рождения

Старые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1759 г.р.

Мать

1759 г.р.

Жена

Вычислено 1804 г.р.

Дети

1823 г.р.
1826 г.р.
1827 г.р.
Вычислено 1833 г.р.
Вычислено 1837 г.р.
1841 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Козьма Родионович

Мать: Пелагея Ивановна

Старые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
29.01.1822 ст.

Жена: Степанида Егоровна

Старые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
Отец Степаниды- Егор Михайлович- на момент брака умерший, в 1820 году-тоже. О матери информации нет
Рождение ребёнка
12.10.1823

Сын: Иоанн Исаевич

Мать ребёнка: Степанида Егоровна

Рождение ребёнка
30.07.1826

Дочь: Евдокия Исаевна

Мать ребёнка: Степанида Егоровна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ульяна Исаевна

Мать ребёнка: Степанида Егоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 23.08.1833

Сын: Петр Исаевич

Мать ребёнка: Степанида Егоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.

Дочь: Мария Исаиевна

Мать ребёнка: Степанида Егоровна

Рождение ребёнка
17.04.1841

Дочь: Александра ( близнец) Исаевна

Мать ребёнка: Степанида Егоровна

Рождение ребёнка
17.04.1841

Сын: Георгий (близнец) Исаевич

Мать ребёнка: Степанида Егоровна

Рождение ребёнка
18.09.1842

Сын: Сергей Исаевич

Мать ребёнка: Степанида Егоровна

Рождение ребёнка
14.05.1932

Сын: Феодор Исаевич

Мать ребёнка: Степанида Егоровна

Смерть
Неизвестно

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