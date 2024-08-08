Исай Козьмин
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Козьма Родионович
Мать: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
29.01.1822 ст.
Жена: Степанида Егоровна
Отец Степаниды- Егор Михайлович- на момент брака умерший, в 1820 году-тоже. О матери информации нет
Рождение ребёнка
12.10.1823
Сын: Иоанн Исаевич
Мать ребёнка: Степанида Егоровна
Рождение ребёнка
30.07.1826
Дочь: Евдокия Исаевна
Мать ребёнка: Степанида Егоровна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ульяна Исаевна
Мать ребёнка: Степанида Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 23.08.1833
Сын: Петр Исаевич
Мать ребёнка: Степанида Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.
Дочь: Мария Исаиевна
Мать ребёнка: Степанида Егоровна
Рождение ребёнка
17.04.1841
Дочь: Александра ( близнец) Исаевна
Мать ребёнка: Степанида Егоровна
Рождение ребёнка
17.04.1841
Сын: Георгий (близнец) Исаевич
Мать ребёнка: Степанида Егоровна
Рождение ребёнка
18.09.1842
Сын: Сергей Исаевич
Мать ребёнка: Степанида Егоровна
Рождение ребёнка
14.05.1932
Сын: Феодор Исаевич
Мать ребёнка: Степанида Егоровна
Смерть
Неизвестно