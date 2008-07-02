Хакимов Ильнар Анварович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимов Ильнар Анварович

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Место рождения

г.Челябинск

Дата рождения

02.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.2008

Отец: Хакимов Анвар Ахнафович

Мать: Хакимова Лидия Нигматулловна

г.Челябинск
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