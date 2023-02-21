Замятина (Трапигина) Мария Васильевна
Место рожденияп. по речке Быстрица
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
п. по речке Быстрица
Бракосочетание
28.01.1890
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.01.1891
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Замятин Алексей Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
21.10.1892
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Замятин Алексей Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
03.01.1894
Отец ребёнка: Замятин Алексей Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
03.08.1895
Дочь: Шихова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Замятин Алексей Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
08.12.1902
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Замятин Алексей Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Замятина Антонида Алексеевна
Отец ребёнка: Замятин Алексей Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)