Замятина (Трапигина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Трапигина) Мария Васильевна

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Место рождения

п. по речке Быстрица

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

п. по речке Быстрица
Бракосочетание
28.01.1890

Муж: Замятин Алексей Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.01.1891

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Замятин Алексей Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
21.10.1892

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Замятин Алексей Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
03.01.1894

Сын: Замятин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Замятин Алексей Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
03.08.1895

Дочь: Шихова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Замятин Алексей Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
08.12.1902

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Замятин Алексей Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Замятина Антонида Алексеевна

Отец ребёнка: Замятин Алексей Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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