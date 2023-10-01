Редкозубов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редкозубов Василий

Место рождения

с.Чащино Мучкапского района

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьма

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Редкозубов Никита

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ледовская (Башкатова) Мария Степановна

Смерть
1928

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