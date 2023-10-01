Редкозубов Василий
Место рожденияс.Чащино Мучкапского района
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьма
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Редкозубов Никита
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1928