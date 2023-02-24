Марья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Семен Алексеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Домна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Афимья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петрович
Смерть
Неизвестно