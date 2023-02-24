Марья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Семен Алексеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Домна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Афимья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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