Татьяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1883
Сын: Мишенков Григорий Никитич
Отец ребёнка: Мишенков Никита Гаврилович
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно