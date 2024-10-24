Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишенков Никита Гаврилович

Рождение ребёнка
27.01.1883

Сын: Мишенков Григорий Никитич

Отец ребёнка: Мишенков Никита Гаврилович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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