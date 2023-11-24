Саломатина Клава
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Саломатина Киро Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Саломатин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Саломатин Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Саломатин Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно