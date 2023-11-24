Саломатина Клава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина Клава

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Саломатина Киро Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Саломатин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Саломатин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Саломатин Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно

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