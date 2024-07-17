Сергеев Ананий Иванович 28.09.1868 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сергеев Ананий Иванович

Автор
ЯК
Королев Я.

мужской, родился 28.09.1868 ст.

умер Неизвестно

Отец
Сергеев Иван Кондратьевич28.09.1845 ст. г.р.
Мать
Сергеева Анна ТимофеевнаВычислено 1843 г.р.
Супруги
Сергеева Харитина Платоновна1868 г.р.
Дети
Сергеев Фома Ананьевич30.06.1889 ст. г.р.
Сергеев Апполос Ананьевич16.07.1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1868 ст.

Отец: Сергеев Иван Кондратьевич

Мать: Сергеева Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Харитина Платоновна

Рождение ребёнка
30.06.1889 ст.

Сын: Сергеев Фома Ананьевич

Мать ребёнка: Сергеева Харитина Платоновна

Рождение ребёнка
16.07.1895

Сын: Сергеев Апполос Ананьевич

Мать ребёнка: Сергеева Харитина Платоновна

Смерть
Неизвестно

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