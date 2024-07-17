Сергеев Ананий Иванович
мужской, родился 28.09.1868 ст.
умер Неизвестно
ОтецСергеев Иван Кондратьевич28.09.1845 ст. г.р.
МатьСергеева Анна ТимофеевнаВычислено 1843 г.р.
Супруги
Сергеева Харитина Платоновна1868 г.р.
Дети
Сергеев Фома Ананьевич30.06.1889 ст. г.р.
Сергеев Апполос Ананьевич16.07.1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1868 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1889 ст.
Мать ребёнка: Сергеева Харитина Платоновна
Рождение ребёнка
16.07.1895
Сын: Сергеев Апполос Ананьевич
Мать ребёнка: Сергеева Харитина Платоновна
Смерть
Неизвестно