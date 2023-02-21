Crawshay Edwin
Место рожденияPendewin Walles
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти18.01.1902
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Crawshay Henry
Мать: Crawshay Lisa Eliza
Pendewin Walles
Место жительства
1851
Abbotts Wood, East Dean, Gloucestershire, England
Место жительства
1871
Abbot's Wood, Dean, East, Gloucestershire, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1871 года
Место жительства
1881
Blaisdon Hall, Blaisdon, Gloucestershire, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1881 года
Место жительства
Неизвестно
England & Wales, Index of Wills and Probates, 1853-1943
Смерть
18.01.1902
Batheaston, Bath, Somerset, England
England & Wales, Index of Wills and Probates, 1853-1943