Лодыгина (Занина) Анна Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгина (Занина) Анна Арсеньевна

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Место рождения

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
24.05.1881 ст.

Муж: Лодыгин Алексей Киприанович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1882
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Смерть
Неизвестно
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