Лодыгина (Занина) Анна Арсеньевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.05.1881 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1882
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Смерть
Неизвестно