(Меньшенина) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Меньшенина) ?

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Место рождения

Ленинград

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меньшенин -

Мать: не указана

Ленинград
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