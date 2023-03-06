Шемякин Федор Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиДо 1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Перминова Неонила Федорова
Мать ребёнка: Шемякина Параскева Васильева
Рождение ребёнка
1720
Сын: Шемякин Тимофей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1763