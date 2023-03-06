Шемякин Федор Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякин Федор Лукин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

До 1763

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Перминова Неонила Федорова

Мать ребёнка: Шемякина Параскева Васильева

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1720

Сын: Шемякин Тимофей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемякина Параскева Васильева

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1763
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