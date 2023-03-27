Авророва (Бурцева) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авророва (Бурцева) Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурцев Иван Васильевич

Мать: Бурцева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1934

Сын: Авроров Андрей Александрович

Отец ребёнка: Авроров Александр Андреевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авроров Александр Андреевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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