Авророва (Бурцева) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурцев Иван Васильевич
Мать: Бурцева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1934
Сын: Авроров Андрей Александрович
Отец ребёнка: Авроров Александр Андреевич
Рождение ребёнка
26.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авроров Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно