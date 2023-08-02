Шаповалова Васса Филипповна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шаповалов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Семенович
Рождение ребёнка
12.07.1922
Дочь: (Шаповалова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Семенович
Смерть
Неизвестно