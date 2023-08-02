Шаповалова Васса Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Васса Филипповна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Василий Семенович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шаповалов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Семенович

Рождение ребёнка
12.07.1922

Дочь: (Шаповалова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Семенович

Смерть
Неизвестно

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