Лилева (Серова) Василиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лилева (Серова) Василиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1850

Отец: Серов Василий Венедиктов Петров

Мать: Серова (Кучумова) Василиса Вахромьева

Бракосочетание
17.05.1874

Муж: Лилев Михаил Прокопьев

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.03.1877

Сын: Степан Михайлов

Отец ребёнка: Лилев Михаил Прокопьев

Вяхирево, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
07.07.1878

Сын: Василий Михайлович

Отец ребёнка: Лилев Михаил Прокопьев

Вяхирево, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
13.03.1880

Дочь: (Лилева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Лилев Михаил Прокопьев

Вяхирево, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
08.07.1881

Сын: Лилев Степан Михайлов

Отец ребёнка: Лилев Михаил Прокопьев

Вяхирево, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
12.11.1883

Дочь: Онохина (Лилева) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Лилев Михаил Прокопьев

Вяхирево, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
06.03.1886

Дочь: Ометова (Лилева) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Лилев Михаил Прокопьев

Вяхирево, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
31.10.1889

Сын: Лилев Павел Михайлов

Отец ребёнка: Лилев Михаил Прокопьев

Вяхирево, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
16.01.1894

Сын: Лилев Афанасий Михайлов

Отец ребёнка: Лилев Михаил Прокопьев

Вяхирево, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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