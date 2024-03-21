Лилева (Серова) Василиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1850
Бракосочетание
17.05.1874
Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.03.1877
Сын: Степан Михайлов
Отец ребёнка: Лилев Михаил Прокопьев
Рождение ребёнка
07.07.1878
Сын: Василий Михайлович
Отец ребёнка: Лилев Михаил Прокопьев
Рождение ребёнка
13.03.1880
Дочь: (Лилева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Лилев Михаил Прокопьев
Рождение ребёнка
08.07.1881
Отец ребёнка: Лилев Михаил Прокопьев
Рождение ребёнка
12.11.1883
Дочь: Онохина (Лилева) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Лилев Михаил Прокопьев
Рождение ребёнка
06.03.1886
Дочь: Ометова (Лилева) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Лилев Михаил Прокопьев
Рождение ребёнка
31.10.1889
Сын: Лилев Павел Михайлов
Отец ребёнка: Лилев Михаил Прокопьев
Рождение ребёнка
16.01.1894
Отец ребёнка: Лилев Михаил Прокопьев
Смерть
Неизвестно