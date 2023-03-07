(Костромина) Парасковья Оксенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Костромина) Парасковья Оксенова

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Место рождения

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1802

Пол

Женский

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Костромин Оксен Ларионов

Мать: Костромина Орина Константинова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1802
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
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