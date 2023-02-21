Хабаров Иван Венедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабаров Иван Венедиктович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.09.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабарова Аделаида Александровна

Смерть
11.09.1902
Похоронен: Санкт-Петербург. Никольское кладбище. Участок от пруда вправо до последней дорожки, параллельной забору, 15-я дорожка, левая сторона, крест.
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