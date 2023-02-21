Хабаров Иван Венедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.09.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1902
Похоронен: Санкт-Петербург. Никольское кладбище. Участок от пруда вправо до последней дорожки, параллельной забору, 15-я дорожка, левая сторона, крест.