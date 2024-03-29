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Лентяев Иван Лукич

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Лентяев Лука Иванович

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лентяева Марва Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лентяева Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лентяев Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лентяев Феодосий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лентяева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лентяев Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лентяев Лука Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лентяев Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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