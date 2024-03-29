Лентяев Иван Лукич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Лентяев Лука Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лентяева Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лентяев Феодосий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лентяева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно