Пешкова (Габдулина) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Габдулина) Александра Сергеевна

Место рождения

Сосновоборск, город Сосновоборск, Красноярский край

Дата рождения

22.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1984

Отец: Габдулин Сергей Рафаилович

Мать: Габдулина Ирина Павловна

Сосновоборск, город Сосновоборск, Красноярский край
Бракосочетание
06.09.2002

Муж: Марьясов Андрей Васильевич

Смена фамилии
06.09.2002
Марьясова
Рождение ребёнка
21.03.2003

Сын: Марьясов Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Марьясов Андрей Васильевич

Развод
2005

Муж: Марьясов Андрей Васильевич

Бракосочетание
07.06.2016

Муж: Пешков Денис Андреевич

Рождение ребёнка
14.07.2016

Сын: Пешков Демид Денисович

Отец ребёнка: Пешков Денис Андреевич

Смена фамилии
25.06.2022
Пешкова
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