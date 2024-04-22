Пешкова (Габдулина) Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения22.01.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1984
Бракосочетание
06.09.2002
Смена фамилии
06.09.2002
Марьясова
Рождение ребёнка
21.03.2003
Сын: Марьясов Кирилл Андреевич
Отец ребёнка: Марьясов Андрей Васильевич
Развод
2005
Бракосочетание
07.06.2016
Рождение ребёнка
14.07.2016
Отец ребёнка: Пешков Денис Андреевич
Смена фамилии
25.06.2022
Пешкова