Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1879

Сын: Кувшиновъ Федоръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшиновъ Иванъ

Смерть
Неизвестно
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