Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1879
Сын: Кувшиновъ Федоръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшиновъ Иванъ
Смерть
Неизвестно