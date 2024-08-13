Андреева (Чеботарева) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Чеботарева) Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева (Андреева) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1885

Муж: Андреев Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
20.09.1886

Дочь: (Андреева) Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
30.10.1888

Сын: Андреев Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
27.01.1894

Сын: Андреев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Федорович

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