Андреева (Чеботарева) Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева (Андреева) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1885
Рождение ребёнка
20.09.1886
Дочь: (Андреева) Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
30.10.1888
Сын: Андреев Стефан Дмитриевич
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
27.01.1894
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Федорович