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Клокачев Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1836

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1836

Отец: Клокачев Павел Федотович

Мать: Семенова Капиталина Сергеевна

Бракосочетание
14.06.1857

Жена: Повало-Швыйковская Мария Николаевна

Поручители по женихе: Зубцовский предводитель дворянства штабс-капитан Петр Павлов Клокачев, старицкий помещик Губернский секретарь Василий Галицкий; по невесте: канд. Моск. Унив. Петр Павлов Повало-Ш... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1863

Сын: Клокачев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Повало-Швыйковская Мария Николаевна

Смерть
1913

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