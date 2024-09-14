Клокачев Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1836
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1836
Бракосочетание
14.06.1857
Поручители по женихе: Зубцовский предводитель дворянства штабс-капитан Петр Павлов Клокачев, старицкий помещик Губернский секретарь Василий Галицкий; по невесте: канд. Моск. Унив. Петр Павлов Повало-Ш... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1863
Мать ребёнка: Повало-Швыйковская Мария Николаевна
Смерть
1913