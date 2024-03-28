Гриневич Виталий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гриневич Виктор Витальевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гриневич Михаил Витальевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гриневич Михаил Витальевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриневич Татьяна Витальевна
Мать ребёнка: не указана
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
1965
Сын: Гриневич Виктор Витальевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно