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Гриневич Виталий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Гриневич Михаил Семенович

Мать: Гриневич (Мась) Стефанида Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриневич Виктор Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Кирели, Щучинский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриневич Михаил Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Ищельняны, Щучинский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриневич Михаил Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Кирели, Щучинский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гриневич Татьяна Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
1965

Сын: Гриневич Виктор Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Ищельняны, Щучинский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно

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